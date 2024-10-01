Страны НАТО передадут свои войска под контроль главкома сил альянса в Европе

Национальные войска всех стран НАТО перейдут под контроль главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
Чиновница сообщила о масштабных планах альянса на международном форуме по вопросам безопасности Warsaw Security Forum в Варшаве.
«Союзники по НАТО, в том числе США, передадут под контроль главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе все свои национальные силы обороны для защиты альянса», – цитирует ее ТАСС.
Ранее эксперт предупредил, что агрессивная политика НАТО угрожает деградацией военно-политической обстановки в Европе и ядерным конфликтом. Ответственность за Третью мировую и ядерную войну будет лежать на западных политиках.
Нью-Йорк, Наталья Рязанова
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