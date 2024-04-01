Политика НАТО приведет к деградации в Европе, предупредил Гаврилов

Агрессивная политика НАТО угрожает деградацией военно-политической обстановки в Европе и ядерным конфликтом. Ответственность за Третью мировую и ядерную войну будет лежать на западных политиках. Они грозят России войной, чтобы отвлечь своих граждан от настоящих проблем, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«До предела агрессивная линия в отношении нашей страны приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе. Мы неоднократно предупреждали, что их возрастающая вовлеченность в вооруженную конфронтацию чревата прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, ответственность за которые будет лежать на них», – сказал Гаврилов в интервью РИА Новости.

Высказывания западных политиков о готовности отправить свои войска на Украину только накаляют обстановку, но это «не может продолжаться долго». При этом, Россия готова к любому развитию событий.

«Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием «табу» на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий. Государства, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий», – отметил дипломат.

Гаврилов назвал основную причину того, что риторика Запада становится все более воинственной, – попытка отвлечь собственных граждан от реального положения вещей.

«Цель западных «буревестников» видим в том, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от бессмысленного выбрасывания их денег в украинскую коррупционную «чёрную дыру», а также «прогреть» общественное мнение в пользу возрождения собственной оборонной промышленности», – сказал Гаврилов.

4 апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

Ранее в МИД РФ отметили, что Россия и НАТО оказались перед угрозой прямого вооруженного столкновения. В ответ на заявления о возможной отправке войск НАТО на Украину в Москве посоветовали не «прощупывать почву» и опытным путем не проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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