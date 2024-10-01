Россия призвала Израиль вывести войска из Ливана

Россия осудила израильское нападение на Ливан и призвала немедленно вывести войска с ливанской территории. Москва выразила солидарность с Бейрутом.

«Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории. Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооружённой агрессии», – говорится в заявлении МИД РФ.

Ливанские власти сообщают о множестве погибших мирных граждан. В МИД РФ допустили, что число жертв продолжит расти, поскольку Израиль использует для вторжения все рода войск. Москва выразила соболезнования семьям погибших и призвала Тель-Авив скорее заняться поиском мирных путей урегулирования конфликта. В противном случае ситуация грозит дальнейшей эскалацией насилия в ближневосточном регионе.

Израиль начал проводить рейды в приграничной зоне на юге Ливана с согласия и при поддержке США. Израильская армия заявила в своем блоге, что на юге Ливана идут интенсивные бои с «Хезболлой». Жителям рекомендовали не ездить на личном транспорте из северной части реки Литани в южную.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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