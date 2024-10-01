Кишинев намерен втянуть Приднестровье в Европейский союз. Как заявил в интервью западным СМИ вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба, непризнанная республика уже интегрирована в ЕС.

«Приднестровье достаточно хорошо интегрировано в европейский внутренний рынок, около 80% экспорта идет в Евросоюз», – сказал молдавский министр (цитата по РИА «Новости»).

На вопрос, станет ли регион частью ЕС, Айба с уверенностью заявил: «Конечно». В это же время он не смог обозначить сроки евроинтеграции.

При этом Айба предполагает, что Молдавия станет частью Евросоюза к 2030 году.

Напомним, в Молдавии 20 октября пройдут выборы президента республики, а также референдум об евроинтеграции страны.

Кишинев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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