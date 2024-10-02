Пентагон и Белый дом осудили атаку Ирана на Израиль

Вице-президент США Камала Харрис осудила иранский удар по Израилю, а глава Пентагона Ллойд Остин назвал «возмутительным актом агрессии».

Находящиеся в регионе корабли ВМС США не смогли перехватить выпущенные Ираном по Израилю ракеты. Остин обсудил это с израильским коллегой Йоавом Галантом, и оба «выразили признательность» друг другу за скоординированную оборону Израиля.

«После сегодняшнего возмутительного акта агрессии Ирана против Израиля я выразил глубочайшие соболезнования семьям, которые затронула ужасная и смертоносная стрельба террористов в Израиле», – написал глава Пентагона в своем блоге.

Камала Харрис осудила удар Ирана по израильским военным объектам и пообещала всегда помогать в обеспечении безопасности Израиля. Харрис назвала Иран угрозой для всего Ближнего Востока, которая дестабилизирует регион.

«Я всегда буду обеспечивать Израилю возможность защитить себя от Ирана и поддерживаемых им террористических формирований. Моя приверженность безопасности Израиля непоколебима. Иран является дестабилизирующей и опасной силой на Ближнем Востоке. Он также представляет угрозу для американского персонала в регионе, американских интересов и ни в чем не повинных гражданских лиц по всему региону», – говорится в заявлении Харрис, опубликованном на сайте Белого дома.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Белый максимально усилить давление на Иран и направить «решительный ответ».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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