США и их союзники по НАТО намеренно затягивают конфликт на Украине и могут вовлечь в него Молдавию и Белоруссию, предупредил директор ФСБ Александр Бортников. Все это делается ради сохранения последних остатков глобального доминирования.

Вашингтон и его союзники по НАТО стремятся любой ценой отсрочить утрату глобального доминирования. Это плохо влияет на международную стабильность и безопасность стран СНГ, поскольку англосаксы продолжают курс на расширение НАТО. Они используют приемы прокси-войн и агрессивные тайные операции, рассказал Бортников на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран СНГ.

По его мнению, в русле этой политики Запад намеренно мешает деэскалации конфликта на Украине и готов расширить зону боевых действий на Белоруссию и Молдавию. С теми же целями идет затягивание мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, координация антиконституционных сил в республиках СНГ и поощрение сепаратизма, межрелигиозной вражды, передает «Интерфакс».

В Белоруссии усилены меры безопасности в приграничных с Украиной областях, чтобы не допустить вторжения ДРГ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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