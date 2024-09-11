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Среда, 11 сентября 2024, 21:43 мск

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В Белоруссии усилены меры безопасности в приграничных с Украиной регионах

Фото: пресс-служба МВД Белорусии

В Белоруссии усилены меры безопасности в приграничных областях, чтобы не допустить вторжения диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

По его словам, решение принято после анализа действий украинских военных в Курской области. «В связи с напряженной обстановкой у южных рубежей Белоруссии в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск», – уточнил глава МВД, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

Кубраков подчеркнул, что их основная цель – не допустить захода Вооруженных сил Украины на территорию Белоруссии и обеспечить безопасность граждан.

Стоит отметить, что сегодня в Белоруссии прошли учения по противодействию проникновения диверсантов на территорию республики.

Минск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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