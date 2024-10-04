Исключение «Талибана»* из списка террористов одобрено на высшем уровне

Решение об исключении запрещенного в России движения «Талибан» из списка террористических организаций принято на высшем уровне, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. МИД завершает правовые процедуры, и официальное объявление последует в ближайшее время.

«Принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято. Надеюсь, в самое ближайшее время будет объявлено о принятом окончательном решении. Это требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершен в установленном законом порядке. Вопрос только в этом», – приводит слова чиновника ТАСС.

МИД работает над этим совместно с ФСБ и другими ведомствами. Кабулов подчеркнул, что «все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для решения проблем в Афганистане нужно выстраивать отношения с действующей там властью. Поэтому перед Москвой встал вопрос об исключении «Талибана»* из списка террористов.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube