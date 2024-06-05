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Среда, 5 июня 2024, 23:13 мск

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Путин рассказал о взаимоотношениях с «Талибаном»*

Архив, фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, заявил о необходимости выстраивать отношения с движением «Талибан»*, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста из Узбекистана, Путин сказал: «В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос – как выстраивать отношения с действующей властью. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну. Они сегодня являются властью в Афганистане. Мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий. Талибы* контролируют власть в Афганистане. Надо выстраивать отношения с правительством Талибана. Контакты есть».

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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