Генсек ООН приедет на саммит БРИКС в Казань

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом руководитель информационного центра всемирной организации в России Владимир Кузнецов.

«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 25 октября в Казани, подтвердили главы более 30 государств.

Казань, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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