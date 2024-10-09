Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация на поле боя «создает возможность» для Киева предпринять шаги по прекращению конфликта на Украине не позднее 2025 года. Об этом он заявил на саммите Украина – Юго-Восточная Европа, который проходит в Хорватии.

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года», – цитируют Зеленского украинские СМИ.

По его словам, Киев планирует подготовить «формулу мира», которую вынесут на обсуждение второго саммита «мира» в ноябре. «В ноябре оно будет уже все готово, со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором саммите мира», – заявил он.

Зеленский почему-то полагает, что его «план победы» может заставить Россию выполнить киевскую «формулу мира».

Загреб, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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