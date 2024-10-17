Малайзия подтвердила намерение вступить в БРИКС

Малайзия подтвердила свою готовность присоединиться к БРИКС. Об этом сообщает агентство Bernama со ссылкой на заместителя министра инвестиций, торговли и промышленности королевства Лью Чин Тона.

Официальное уведомлении о намерении Малайзии присоединиться к блоку отправил министрам иностранных дел девяти стран БРИКС глава малазийского МИД Датук Сери Мохамад Хасан.

«Присутствие высокопоставленного министра Малайзии на саммите БРИКС в конце октября представляет собой ценную возможность заручиться поддержкой лидеров БРИКС», – сказал Лью.

Министр подчеркнул, что желание вступить в организацию соответствует позиции страны как независимого государства. Это еще больше укрепит политику нейтралитета и многосторонности БРИКС. Лью указал на другие страны объединения, такие как Бразилия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые также проводят нейтральную внешнюю политику.

Напомним, XVI саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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