Адмирал объяснил знание арктических походов кораблей ВМФ

Значение арктических походов кораблей ВМФ РФ обусловлено ролью, которую играет Северный морской путь (СМП) в экономике страны, обеспечении ее суверенитета над особой экономической зоной в Арктике. Об этом рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Так он прокомментировал «Известиям» новость о возвращении кораблей Северного флота в Североморск после окончания тринадцатого по счету арктического похода.

«В ходе походов отрабатываются действия на перспективу по обеспечению безопасности Севморпути, контролю и обеспечению безопасности государственной границы в надводной и подводной среде. Также осуществляется контроль за особой экономической зоной и сектором Арктики. Это очень важно. Нарабатывается опыт плавания по полярным морям Северного Ледовитого океана, которые имеют свою очень сложную специфику. Это работа на будущее», – рассказал он.

Кроме того, адмирал отметил, что сейчас такие походы особенно актуальны.

«Недружественные России страны заявляют свои претензии на Арктику. В том числе они строят далеко идущие планы на нашу экономическую зону и Севморпуть. В этой ситуации очень важно работать на опережение и иметь достаточно сил, чтобы обеспечить безопасность СМП и наш суверенитет над Арктическим регионом. Эту задачу может решить только Военно-морской флот России», – резюмировал он.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube