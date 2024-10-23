На изоляцию России не похоже – CNN о саммите БРИКС в Казани

Большой материал посвятила саммиту БРИКС в Казани CNN. Главный вывод – то, что сейчас происходит в России, масштаб мероприятия и участников – вообще не похоже на международную изоляцию, на которой настаивает Запад. Приводим текст с незначительными правками и сокращениями.

«Почти через три года после того, как операция России на Украине вызвала осуждение Москвы со стороны стран всего мира, лидер Владимир Путин организует саммит с участием более десятка мировых лидеров. Это явный сигнал со стороны Путина о том, что он не одинок, а поддерживает формирующуюся коалицию стран.

Трехдневный саммит БРИКС, который начался во вторник в Казани, городе на юго-западе России, является первой встречей группы крупнейших развивающихся экономик – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – с тех пор, как в начале этого года в ее состав вошли Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Иран.

Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите во вторник и впоследствии заявил, что партнерство их стран является «моделью того, как должны строиться отношения между государствами».

Среди других лидеров, которые примут участие, – Нарендра Моди из Индии, Масуд Пезешкиан из Ирана, Сирил Рамафоса из ЮАР. Также ожидается, что некоторые из тех, кто не входит в клуб, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, присоединятся. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил планы посетить клуб после травмы, полученной дома.

Встреча стран БРИКС и других стран на этой неделе, которая, несомненно, станет крупнейшим международным мероприятием, организованным президентом России с начала спецоперации в феврале 2022 года, подчеркивает растущее сближение стран. Они надеются увидеть сдвиг в мировом балансе сил и – в случае некоторых стран, таких как Москва, Пекин и Тегеран – напрямую противостоять Западу во главе с Соединенными Штатами.

Именно это последнее послание Путин – и его близкий партнер и самый влиятельный лидер страны БРИКС Си Цзиньпин – будут продвигать в ближайшие дни: именно Запад изолирован в мире со своими санкциями и альянсами, в то время как «мировое большинство» стран поддерживает его стремление бросить вызов глобальному лидерству Америки.

В своем выступлении перед журналистами в пятницу Путин приветствовал растущее экономическое и политическое влияние стран БРИКС как «неоспоримый факт» и сказал, что если БРИКС и заинтересованные страны будут работать вместе, они «станут существенным элементом нового мирового порядка», хотя он и отрицал, что группа является «антизападным альянсом».

Послания Путина на этой неделе будут тем более актуальными, что встреча состоится всего за несколько дней до выборов в США, на которых возможная победа бывшего президента Дональда Трампа может привести к изменению твердой поддержки США Украины и обострению отношений Вашингтона с его традиционными союзниками в более широком смысле.

Глобальные кризисы

Встреча, организованная Россией, резко контрастирует с прошлогодним саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, где Путин участвовал по видеосвязи.

В этом году российский президент возглавляет первый саммит с тех пор, как организация увеличилась почти вдвое, и встреча проходит на фоне совершенно иной глобальной обстановки.

Хотя БРИКС в первую очередь ориентирован на экономическое сотрудничество, его прошлогодняя встреча прошла в тени конфликта на Украине. Теперь же, несмотря на то, что СВО продолжается, расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке, где Израиль борется с прокси Ирана, в разговорах, вероятно, будет доминировать.

На прошлой неделе Путин подтвердил, что палестинский лидер Махмуд Аббас присоединится к мероприятию. Российский лидер и его чиновники, скорее всего, воспользуются конфликтом – и гневом на Глобальном Юге по отношению к США и их поддержке Израиля – чтобы продвинуть свой аргумент в пользу нового мирового порядка без США у руля.

Китай и Россия призвали к прекращению огня в разгорающемся конфликте и подвергли критике действия Израиля, в то время как США одобрили право Израиля на ответные меры против воинствующих группировок ХАМАС в секторе Газа и Хезболла в Ливане.

Многие участники саммита рассматривают конфликт на Ближнем Востоке «как яркий пример того, почему эта конкретная группа стран должна иметь больше влияния», – сказал Джонатан Фултон, старший внештатный научный сотрудник Атлантического совета из Абу-Даби. Однако, по его словам, страны «используют его в основном как риторический момент для критики того, что им не нравится», а не проявляют интерес к поиску путей решения конфликта.

Встреча в Казани также дает Путину прекрасную возможность лично пообщаться с другими лидерами стран БРИКС и другими дружественными высокопоставленными лицами, присутствующими на встрече.

Кризис идентичности

Ожидается, что в течение следующих нескольких дней лидеры обсудят, как продвигать текущие усилия по урегулированию платежей за пределами системы, деноминированной в долларах США, используя валюты и банковские сети БРИКС, систему, которая может иметь экономические выгоды, но также помогает странам-членам, таким как Россия, обходить западные санкции. Страны также, вероятно, будут искать пути активизации экономического, технологического и финансового сотрудничества в различных областях от энергетики до обмена спутниковыми данными.

Однако в то же время им придется бороться с разногласиями и разными повестками дня между странами внутри группы, что, по мнению наблюдателей, ограничивает возможности БРИКС.

Например, Индия и Китай имеют давно тлеющий пограничный конфликт, но составляют два ключевых столпа клуба. Их разногласия стали еще более заметными в последние годы, поскольку отношения между Китаем и США становятся все более напряженными, в то время как Индия и США становятся более близкими партнерами.

Сегодня, даже несмотря на то, что БРИКС снова расширился (и Кремль заявляет, что более 30 новых стран заинтересованы в присоединении к нему или сотрудничестве с ним), углубляющиеся геополитические линии разлома еще больше усложняют идентичность и направление развития БРИКС, говорят наблюдатели.

И новые или стремящиеся к членству члены, возможно, не захотят выбирать между этим видением и Западом. Вместо этого они стремятся развивать свои экономики и взаимодействовать не идеологически, а прагматично».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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