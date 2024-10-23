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Среда, 23 октября 2024, 16:16 мск

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Володин предложил экстрадировать в Россию Чубайса

Анатолий Чубайс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу энергетики, проведенную в России под руководством Анатолия Чубайса. Председатель нижней палаты парламента предложил экстрадировать в Россию экс-главу «Роснано», передает «Дума-ТВ».

Володин отметил, что реформа привела к разделению российской энергосистемы на множество компаний: сетевые, генерирующие, сбытовые. Большинство этих фирм оказались в частных руках, что прежде преподносилось как благо.

«Заявления прежних лет звучали: «Вот отдадим частнику, вот он будет там наращивать мощности». Что нарастили-то? Государство – да: в атомной энергетике строятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», – сказал Володин.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. В настоящее время бывший чиновник живет в Израиле.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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