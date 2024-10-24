«Уперся напрочь…» Запад раздражен позицией Зеленского

Вашингтон и Брюссель подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к перемирию, но он «уперся напрочь». Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь», – сказал Лукашенко в интервью «Известиям».
По его словам, Запад в отличие от Киева видит ситуацию на фронте реалистично и опасается потерять лицо.
Как считает президент Белоруссии, союзники Киева понимают, что вскоре может наступить крах Украины, который будет означать крах всего коллективного Запада.
Казань, Светлана Антонова
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