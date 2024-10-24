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Четверг, 24 октября 2024, 21:14 мск

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«Мяч на их стороне»: Путин рассказал об очередном отказе Зеленского договариваться о мире

Фото из архива сайта kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад получал через Турцию предложения о переговорах с Киевом и дал согласие, но на следующий день президент Украины Владимир Зеленский отказался продолжать еще не начавшийся диалог. Об этом глава российского государства рассказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Вот недавно опять турецкая сторона, помощник господина Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я согласился. Я сказал, что хорошо – мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Мы туркам сказали: ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами тогда – хотят они или не хотят», – поделился Путин.

«Что касается переговоров с Украиной, я уже много раз об этом говорил... Главари киевского режима не хотят вести переговоры. Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне», – уточнил Путин, назвав поведение Киева очень иррациональным.

В то же время глава государства обратил внимание, что Россия никогда не отказывалась от контактов с западными партнерами. «Мы получаем разные сигналы от наших западных партнеров по поводу возможных контактов. Мы не закрывались от этих контактов. А когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь – мы никогда не отказывались, и сейчас не отказываемся», – подчеркнул Путин.

«Если кто-то хочет возобновить с нами отношения, пожалуйста, мы же все время об этом говорим», – пояснил он, добавив, что Россия не навязывается на контакты: «Как вы видите, мы нормально живем, развиваемся, у нас экономика растет».

Казань, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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