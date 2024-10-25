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Пятница, 25 октября 2024, 20:24 мск

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Бразилия не пустила Венесуэлу в партнерство с БРИКС

Фото: brics-russia2024.ru

Позиция Бразилии помешала Венесуэле попасть в список стран-партнеров БРИКС. В Каракасе назвали эти действия недружественными, передает «Интерфакс» со ссылкой на публикацию агентства EFE.

Как отмечается, бразильские власти обосновали отказ от придания Венесуэле статуса страны-партнера в связи с итогами выборов президента в Венесуэле, которые в Бразилии сочли несоответствующими демократическим принципам. В Венесуэле этот шаг назвали недружественным и противоречащим интересам граждан страны.

Власти Венесуэлы заявили, что вето Бразилии является свидетельством ненависти, несогласия и вычеркивания страны, что продвигалось силовыми центрами Запада, а также препятствования на пути к сближению с БРИКС.

Бразилиа – Каракас, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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