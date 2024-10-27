Путин рассказал, как Россия может ответить на удары вглубь страны

Минобороны РФ думает над различными вариантами ответа на возможные дальнобойные удары по территории РФ. Ведомство будет предлагать различные варианты, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
«Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», – сказал Путин, комментируя возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием, сообщают РИА Новости.
Москва, Елена Васильева
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