Попытки устроить в Грузии майдан возможны, однако запад не сможет направить на это много ресурсов – он слишком много потратил на Украину. Такое мнение по ситуации в Грузии высказал политический обозреватель Андрей Перла.

«Грузия – пример того, что страны Восточной Европы и бывшего СССР, если они развиваются нормально, тянутся к России, а не к «Европе». Не только и даже, может быть, не столько по политическим и культурным соображениям (хотя Европе, конечно, не нужна православная церковь), сколько по соображениям сугубо экономическим. Проще говоря, Грузия – это экспорт вина и минеральной воды, а также туризм. Все это Европе не очень нужно, а Россия охотно покупает. И другого покупателя нет.

На короткий период можно было заморочить грузинам головы и сделать их «соросятами». А на длинной дистанции вопрос «кому мукузани» оказывается приоритетным. Так что, выражаясь языком наших релокантов, «у Грузии не получилось». И уже никогда не получится.

Но майдан, конечно, возможен – зря, что ли, Саломея из США не вылезает... Правда, вкладываться в этот майдан всерьез с запада сейчас тоже не будут. По простой причине – нет на это лишних ресурсов, Украина все съела», – считает эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», по данным Центризбиркома Грузии, после учета бюллетеней с 99% участков правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов. После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране и провала оппозиции. «Это то же самое, что признание подчинения Грузии России. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее», – сказала глава государства.

Тбилиси, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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