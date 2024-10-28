Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спросила президента Грузии Саломе Зурабишвили, чем грузинское будущее хуже европейского. Дипломат напомнила, что Европа едва справляется с внутренними проблемами.

Ранее Зурабишвили заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране и провал оппозиции. «Это то же самое, что признание подчинения Грузии России. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее», – сказала глава государства.

Захарова отметила, что сам Евросоюз лишился «европейского будущего» вместе с провалом ресурсной подпитки и наплывом мигрантов, вынужденных бежать в Европу из-за «американских авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

«Поэтому полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить «европейским будущим», просто глупо. У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции. Лишение будущего – это лишение независимости и национальных интересов. Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее», – написала Захарова в своем блоге.

По данным Центризбиркома Грузии, после учета бюллетеней с 99% участков правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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