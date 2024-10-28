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Понедельник, 28 октября 2024, 09:06 мск

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Захарова обратилась к Зурабишвили по поводу «европейского будущего»

Мария Захарова, скрин видео МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спросила президента Грузии Саломе Зурабишвили, чем грузинское будущее хуже европейского. Дипломат напомнила, что Европа едва справляется с внутренними проблемами.

Ранее Зурабишвили заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране и провал оппозиции. «Это то же самое, что признание подчинения Грузии России. Никто не может отнять у Грузии европейское будущее», – сказала глава государства.

Захарова отметила, что сам Евросоюз лишился «европейского будущего» вместе с провалом ресурсной подпитки и наплывом мигрантов, вынужденных бежать в Европу из-за «американских авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

«Поэтому полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить «европейским будущим», просто глупо. У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции. Лишение будущего – это лишение независимости и национальных интересов. Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее», – написала Захарова в своем блоге.

По данным Центризбиркома Грузии, после учета бюллетеней с 99% участков правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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