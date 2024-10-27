В Грузии правящая партия набирает более половины голосов на парламентских выборах

В Грузии Центризбирком представил данные после учета бюллетеней с 99% участков. Правящая партия «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов.

Парламентские выборы прошли в Грузии в субботу, 26 октября. Голосование сопровождалось чередой беспорядков. Злоумышленники пытались вкидывать пачки бюллетеней в урны, а также затевали драки на избирательных участках.

По предварительной информации Центризбиркома, после подсчета данных с 3085 участков, то есть около 99%, «Грузинская мечта» получает свыше миллиона голосов, то есть 54,2%.

Кроме того, 5-процентный барьер преодолели основные оппозиционные партии – «Единство – Национальное движение» (около 10%), «Коалиция за перемены» (около 11%), «Сильная Грузия» (около 8,7%) и «За Грузию» (около 7,7%). В общей сложности оппозиция набирает около 37% голосов.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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