На жизнь премьера Словакии вновь покушались

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о новой попытке покушения на его жизнь. Об этом политик рассказал в интервью газете Standard.

По словам главы словацкого кабмина, в октябре на мероприятии с его участием был задержан вооруженный мужчина. Злоумышленник был недоволен позицией Фицо по конфликту на Украине.

«Хуже всего, что эти попытки [покушения] появляются и после. У нас был инцидент в Дукле, о котором общественность еще не была проинформирована», – сообщил Фицо.

Инцидент произошел 6 октября на польско-словацкой границе, где проходили памятные мероприятия по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской операции. Тогда был задержан «очень воинственный человек», который, со слов премьера, «ненавидит его из-за позиции по Украине».

«Он был вооружен, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где были люди. Там он прошел через рамку металлоискателя, выяснилось, что у него было полностью заряженное оружие», – сказал премьер.

Покушение на Фицо было совершено днем 15 мая в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Премьер-министр вышел на улицу, после чего мужчина из толпы открыл огонь по политику. Фицо получил ранения в грудь, живот и руку. Его госпитализировали в больницу в Банска-Бистрица, где дважды прооперировали.

Обвиняемым в нападении на премьера является 71-летний писатель и сторонник оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Он признался, что совершил покушение, потому что не согласен с политикой правительства, в том числе по вопросу военной помощи Украине, против которой выступает Фицо.

Братислава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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