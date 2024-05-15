На премьер-министра Словакии совершено покушение

Сегодня днем на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение – нападавший несколько раз выстрелил в политика. Как сообщают словацкие СМИ, глава кабинета министров получил несколько ранений в грудь и живот, его госпитализировали.

Неизвестный выстрелил в Фицо, когда он около 15:00 местного времени вышел из здания, в котором проходило выездное заседание правительства Словакии в городе Гандлова.

Судя по словам очевидцев, стрелявший находился в толпе и выкрикнул: «Робо, иди сюда», после чего началась стрельба, и Фицо упал на землю, отмечает словацкое издание Pravda.

Сообщается, что нападавшего задержала полиция. Премьер-министра доставляют на вертолете в госпиталь в Братиславе. По предварительной информации, Фицо находится в тяжелом состоянии.

О мотивах преступника пока ничего не сообщается. Как известно, Фицо выступал против западной поддержки киевского режима.

Братислава, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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