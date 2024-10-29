Иран уведомил через посредников, что не будет отвечать Израилю

Иран через иностранного посредника проинформировал Израиль, что не будет реагировать на волну атак на его территорию.

Об этом сообщила сеть Sky News на арабском языке.

Напомним, что израильская армия обстреляла территорию Ирана ночью 26 октября 2024 в ответ на массированную атаку, совершенную Ираном 1 октября. В Тегеране заявили, что большинство ударов были успешно отражены. В ЦАХАЛ подчеркнули, что атаковали только военные объекты и позже разъяснили – уничтожен весь оборонный потенциал Ирана, в том числе ракеты дальнего радиуса действия, одна установка С-300 и так далее. Данные сведения Ираном подтверждены не были.

Тегеран, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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