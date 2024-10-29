ЕС и НАТО объявили главной угрозой «авторитарного» врага

Евросоюз и НАТО выступили с совместным заявлением о создании новой рабочей группы по борьбе с угрозами, которые якобы исходят от государств, которые эти организации считают «авторитарными».

В документе отмечается, что руководители ЕС и НАТО обсудили «возрастающую агрессивность авторитарных государств на международной арене». «Эти государства бросают вызов нашим общим интересам, ценностям и демократическим принципам, используя различные средства, в том числе политические, экономических, технологические и военные», – заявили ЕС и НАТО.

В пресс-релизе Североатлантического альянса прямо указывается, что речь идет о России и Северной Корее. Генеральный секретарь Март Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнули, что развертывание северокорейских солдат в поддержку России является, по их мнению, «значительной эскалацией войны против Украины, а также серьезной угрозой европейской безопасности и глобальному миру».

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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