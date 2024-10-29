российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 октября 2024, 21:32 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

ЕС и НАТО объявили главной угрозой «авторитарного» врага

Фото: официальный сайт НАТО

Евросоюз и НАТО выступили с совместным заявлением о создании новой рабочей группы по борьбе с угрозами, которые якобы исходят от государств, которые эти организации считают «авторитарными».

В документе отмечается, что руководители ЕС и НАТО обсудили «возрастающую агрессивность авторитарных государств на международной арене». «Эти государства бросают вызов нашим общим интересам, ценностям и демократическим принципам, используя различные средства, в том числе политические, экономических, технологические и военные», – заявили ЕС и НАТО.

В пресс-релизе Североатлантического альянса прямо указывается, что речь идет о России и Северной Корее. Генеральный секретарь Март Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнули, что развертывание северокорейских солдат в поддержку России является, по их мнению, «значительной эскалацией войны против Украины, а также серьезной угрозой европейской безопасности и глобальному миру».

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Финляндии из-за ареста российской госсобственности / Орбан заявил о заговоре в ЕС против Венгрии / В Европе признали собственную уязвимость в оборонной сфере / В центре Осло трамвай влетел в магазин / «Оказалась врагом»: в Польше заново оценили Украину / Финляндия арестовала еще пять российских объектов недвижимости / Швеция выделит Украине более 40 млн евро на оружие / Британия ввела санкции против российских политтехнологов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Европа, Центр России, Юг России, В мире, Политика, Россия, Европа,