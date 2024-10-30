Рейтинг Макрона упал до рекордных 17%

Рейтинг доверия президента Франции Эммануэля Макрона упал до 17%, установив абсолютный антирекорд с момента избрания в 2017 году. Аналитики связали падение доверия к французскому лидеру с роспуском парламента, пишет Le Figaro на основании исследования компании Verian-Epoka.

«Последствия роспуска кабмина подобны землетрясению. «Афтершоки» ощущались несколько месяцев спустя. Самый большой из них связан со впечатляющим падением рейтинга доверия президенту», – говорится в статье.

Уровень доверия французов к своему президенту за месяц понизился сразу на 5 п.п. Нынешний рейтинг даже ниже, чем в период протестов «желтых жилетов». По данным опроса, 78% респондентов высказали недовольство работой президента.

В начале октября опросы показали, что только 22% французов доверяют президенту Макрону. Только в течение сентября его рейтинг опустился на три п.п.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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