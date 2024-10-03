российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 октября 2024, 20:56 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Макрон потерял доверие французов

Архив, фото: пресс-служба Кремля

Уровень доверия граждан к президенту Франции Эммануэлю Макрону упал до 22%. За последний месяц его рейтинг опустился на три пункта.

Как пишет французская пресса, это не самый низкий показатель за время президенства Макрона. Хуже было только в разгар кризиса «желтых жилетов», когда рейтинг доверия опускался до 21%.

В Елисейском дворце надеялись, что Макрону удастся вернуть доверие населения с помощью кардинальных перестановок в правительстве Франции. Но в итоге рейтинг продолжил снижение.

Париж, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Цена ошибки – катастрофа: МИД России оценил риск прямой войны ядерных держав / Против бывшего генсека НАТО подан иск в бельгийский суд: Столтенберга обвинили в организации украинского конфликта / Еврокомиссия решила судиться с Венгрией / В варшавском аэропорту взорвался контейнер с биологическим материалом / В Польше открыли часовню с ИИ вместо священника / «Надежный, так сказать, русофоб»: Захарова высказалась о новом генсеке НАТО / В Дании рядом с посольством Израиля прогремели два взрыва / Военные Франции помогали Израилю отразить атаку Ирана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа,