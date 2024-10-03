Макрон потерял доверие французов

Уровень доверия граждан к президенту Франции Эммануэлю Макрону упал до 22%. За последний месяц его рейтинг опустился на три пункта.

Как пишет французская пресса, это не самый низкий показатель за время президенства Макрона. Хуже было только в разгар кризиса «желтых жилетов», когда рейтинг доверия опускался до 21%.

В Елисейском дворце надеялись, что Макрону удастся вернуть доверие населения с помощью кардинальных перестановок в правительстве Франции. Но в итоге рейтинг продолжил снижение.

Париж, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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