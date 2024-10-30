Глава МИД КНДР прибыла в Москву

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР приедет в Москву с официальным визитом для проведения стратегических консультаций. Как уточняла представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, визит Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой, а Москва и Пхеньян нацелены проводить регулярные консультации.

Напомним, Госдума ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве с КНДР, который предполагает, в том числе, взаимную военную помощь в случае вооруженной агрессии со стороны третьих государств.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube