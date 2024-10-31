Воинственные заявления Зеленского подтверждают его полную неадекватность – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о полной неадекватности главы киевского режима Владимира Зеленского после его призывов к НАТО перебрасывать войска на Украину.

«То, что говорит Зеленский, с каждым разом подтверждает его полную неадекватность и как политика, которым он пытается себя «предъявлять», так и просто как человека. Это печально», – сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания международной конференции по евразийской безопасности в Минске. Стенограмма опубликована на сайте МИД.

«Не думаю, что проблема участия иностранных вооруженных сил в украинском конфликте имеет сейчас серьезное значение. Все прекрасно понимают, что они там уже участвуют. Без инструкторов, которые фактически наводят соответствующее ракетное вооружение на цели на территории Российской Федерации, украинская армия не смогла бы воевать. Как Запад, включая Лондон, будет и дальше распоряжаться своим влиянием на этот режим, меня особенно не интересует. Мы знаем, чего добиваемся. Мы этого добьемся, так или иначе», – подчеркнул глава МИД России.

Комментируя перспективы просьбы Зеленского к Вашингтону предоставить ему ракеты «Томагавк», Лавров сказал, что «мы не можем заниматься гаданием на «кофейной гуще», а тем более гаданием на субстанции, которой иногда пользуется Зеленский».

«Нам известно, что его требование «томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне. Думаю, они прекрасно понимают, с кем имеют дело. Уверен, что ради обеспечения безопасности США и американского народа они будут «бить Зеленского по рукам», когда он продолжит пытаться втянуть Соединенные Штаты в войну против России», – отметил шеф российской дипломатии.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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