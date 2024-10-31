Небензя предупредил Запад: «заморозки» фронта на Украине не будет

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя категорически отверг сценарий «заморозки» фронта на Украине, как и вероятность вступления Киева в НАТО. По его словам, «минские договоренности» не повторятся.

«Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО», – сказал Небензя (цитата по РИА «Новости») на заседании Совбеза ООН по Украине.

Дипломат подчеркнул, что цели российской специальной военной операции остаются неизменными, но при этом отметил, как «стремительно» меняется размер территории, остающейся под контролем киевского режима.

«Уже даже Вашингтон и его союзники начинают осознавать, что проблема режима Зеленского не в том, что у него недостаточно оружия и боеприпасов. Главная причина «проседания» украинских войск на фронте состоит в том, что народ просто перестал верить потерявшему еще в мае всякую легитимность бывшему актеру», – заявил Небензя (цитата по ТАСС).

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube