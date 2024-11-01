Польша начал строить «Восточный щит» от России

В Польше началось строительство оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» на границе с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск в социальной сети, принадлежащей Илону Маску.

В посте премьер отметил, что это «первые работы на границе с Россией». Запись Туск сопроводил фотографией, на которой изображена работа эскаваторов. Публикация на утро 1 ноября собрала более 208 000 просмотров.

В конце ноября сообщалось, что польские власти обозначили срок закрытия генерального консульства России в Познани – до полуночи 30 ноября.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обосновал решение тем, что Москва якобы стоит за попытками диверсий в республике. Сикорский потребовал прекратить гибридную войну против страны и ее партнеров, пишут «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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