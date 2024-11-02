Иран отправил в Россию для запуска два своих космических спутника

Иран отправил в Россию два своих спутника – Kowsar и Hodhod. Аппараты построены частной компанией Space Omid и должны быть запущены на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщило агентство Tasnim. Запуск запланирован 5 ноября.

Космический аппарат Kowsar создан для дистанционного зондирования Земли и спутниковой фотосъемки. Hodhod – телекоммуникационный спутник, запуск которого должен улучшить качество передачи данных на территории Ирана.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» будет отправлена в 2:18 мск 5 ноября с космодрома Восточный в Амурской области. Она будет отправлена с двумя гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» и еще 53 аппаратами полезной нагрузки.

Тегеран, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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