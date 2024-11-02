На Украине после смены власти начнутся расправы над теми, кто до этого руководил страной, в том числе – над президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил в интервью телеканалу RT заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Любая новая власть, любой новый «майдан», скорее всего, начнется с того, что будет казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной. Задача Зеленского и компании – как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти – они живы», – считает глава Дмитрий Медведев.

По его словам, новые руководители Украины, кем бы они ни были, обвинят Зеленского в утрате легитимности, а его команду – в хищении денежных средств и тратам вопреки воле народа, в связи с чем предадут их всех суду, сообщают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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