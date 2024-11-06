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Среда, 6 ноября 2024, 10:46 мск

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Республиканцы лишают демократов контроля в сенате США

Фото: pixabay

В сенате США республиканцы получили половину мест, тем самым лишив демократов контроля над верхней палатой американского конгресса. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Представители Республиканской партии Соединенных Штатов получили 50 из возможных 100 мест в сенате. У демократов на утро среды лишь 42 места в государственном органе. В то же время переход отметки в 50 мест в сенате даст республиканцам большинство при победе Дональда Трампа. Если преодолеют отметку в 51, большинство будет и без его победы.

В палате представителей у республиканцев 163 места, демократы отстают со 108. Для получения большинства в палате представителей необходимо занять 218 мест.

В США проходят выборы главы государства. Соперником Трампа является действующий вице-президент Камала Харрис, которая представляет Демократическую партию. По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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