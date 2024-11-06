Зеленский приветствовал победу Трампа, Нетаньяху радуется его возвращению, а Шольц и Макрон готовятся работать вместе

Поступают первые реакции политиков разных стран на победу Дональда Трампа на выборах президента США. В своей речи перед сторонниками новый глава страны охарактеризовал свой выигрыш как «невиданный» и пообещал закончить все войны.

Владимир Зеленский, комментируя происходящее в Америке в длинном послании, опубликованном на X, поздравил Дональда Трампа с «впечатляющей победой на выборах». «Я ценю приверженность президента Трампа подходу «мир через силу» в международных делах. Это именно тот принцип, который может практически обеспечить справедливый мир на Украине, – написал Зеленский. – Мы хотим развивать взаимовыгодное политическое и экономическое сотрудничество, которое пойдет на пользу нашим двум странам».

Премьер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон договорились «тесно координировать свои действия» на фоне выигрыша Трампа. «Мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы в этом новом контексте, сотрудничая с Соединенными Штатами Америки и защищая наши интересы и наши ценности», – отметили в совместном коммюнике Шольц и Макрон.

Биньямин Нетаньяху же назвал победу Трампа «величайшим возвращением в истории». «Ваше историческое возвращение в Белый дом предлагает новое начало для Америки и мощное подтверждение приверженности великому союзу между Израилем и Америкой», – сказал он.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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