Харрис признала победу Трампа и поздравила его

Кандидат в президенты США от демократов, действующая вице-президент страны Камала Харрис выступила в Университете Говарда в Вашингтоне с первой после поражения на выборах речью. Она публично признала проигрыш, пообещала мирную передачу власти и продолжение борьбы «за верховенство права».

Вице-президент уточнила, что признает поражение в ходе электоральной кампании, «но не в борьбе за будущее и идеалы Америки». «Итоги этих выборов – это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали»,– сказала она. По ее словам, борьба продолжится «в кабинках для голосования, в судах и на площадях более тихими методами».

Как сообщает «Коммерчант», Харрис заявила, что демократы должны признать итоги выборов главы государства. Она обратила внимание, что это применимо ко всем политикам, которые хотят сохранить доверие избирателей.

Вице-президент США подтвердила, что республиканца Дональда Трампа с победой. «Ранее сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой... Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в переходный период и что мы будем участвовать в мирной передаче власти»,– отметила демократка.

Камала Харрис также поблагодарила действующего президента США Джо Байдена за поддержку ее кандидатуры на выборах и подчеркнула, что гордится проведенной кампанией. Завершив выступление, которое продлилось примерно 10 минут, демократка вместе с супругом покинула сцену.

На президентских выборах, которые прошли 5 ноября Дональд Трамп гарантированно получил 277 голосов выборщиков при 270 необходимых для признания победы. Камала Харрис на данный момент располагает 224 голосами, напоминает «Коммерсант».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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