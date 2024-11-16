Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал не допустить вступление Украины в НАТО, пока он находится своем посту. Об этом он заявил в интервью китайскому каналу CGTN, сооьщают РИА Новости.

"Пока я премьер-министр Словакии, я буду озвучивать позицию Словакии по НАТО: Украина не должна быть частью НАТО», – заявил политик.

Он также предупредил, что вступление Украины в НАТО может привести к дальнейшей эскалации и послужить началом третьей мировой войны.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Польшу заявил, что Украина оказалась в положении, при котором она теряет территории, и нужно продолжать накачивать ее оружием, чтобы спасти ситуацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти высказывания, отметила, что Рютте призывает не к деэскалации, а к продолжению «кровавой бойни».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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