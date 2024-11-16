Байден опасается, что жена и глава НАСА отправят его в космос

Президент США Джо Байден пошутил, что его супруга Джилл Байден иногда грозится отправить его в космос. Об этом американский лидер рассказал во время встречи с президентом Республики Перу Диной Болуарте.

Как передает пресс-служба Белого дома, Байден заговорил о сотрудничестве США и Перу в освоении космического пространства, подчеркнув роль директора НАСА Билла Нельсона, сообщает ТАСС.

«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему (Нельсону – прим. ред.), чтобы он отправил меня в космос», – заявил Байден, вызвав смех присутствующих.

Он добавил, что опасается, что глава НАСА поддержит идею Джилл.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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