Байден опасается, что жена и глава НАСА отправят его в космос

Президент США Джо Байден пошутил, что его супруга Джилл Байден иногда грозится отправить его в космос. Об этом американский лидер рассказал во время встречи с президентом Республики Перу Диной Болуарте.
Как передает пресс-служба Белого дома, Байден заговорил о сотрудничестве США и Перу в освоении космического пространства, подчеркнув роль директора НАСА Билла Нельсона, сообщает ТАСС.
«Каждый раз, когда моя жена считает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему (Нельсону – прим. ред.), чтобы он отправил меня в космос», – заявил Байден, вызвав смех присутствующих.
Он добавил, что опасается, что глава НАСА поддержит идею Джилл.
Вашингтон, Елена Васильева
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