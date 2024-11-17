Киев хочет в кратчайшие сроки провести встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, пишет немецкая газета Welt со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.

Как отмечается в материале, киевский режим в напряжении следит за тем, как детали мирного плана Трампа просачиваются в СМИ. Украинское руководство тревожится из-за своего неопределенного статуса в глазах республиканца и боится, что Украине придется соглашаться на все требования будущего президента США, уточняют РИА Новости.

Отголоски данных опасений «слышны» в прессе каждый день. Так, накануне Владимир Зеленский, давая интервью украинским СМИ, сообщил, что Украину никто не может заставить делать то, что она не хочет, потому что это «сильная и независимая страна». Прочитавший это Илон Маск поднял Зеленского за смех, сообщив в своей социальной сети, что у украинца «потрясающее чувство юмора».

Кроме того, по мнению немецких журналистов, возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном при Трампе определит судьбу Владимира Зеленского. Его политической карьере придет конец, если итоговый результат мирного процесса окажется хуже, чем условия, предложенные Украине в 2022 году.

Как указали в Welt, критическая важность Трампа толкает Киев на самые отчаянные ухищрения. Об этом, в частности, говорит готовность Зеленского передать будущей администрации США контроль над ресурсами Украины и право разместить украинский контингент как замену американских сил в Европе.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

Трамп уже встречался с Зеленским перед президентскими выборами в сентябре. Как сообщала газета Financial Times, глава киевского режима представил кандидату свой «план победы», изначально подготовленный для убеждения республиканца. По данным FT, Трампа заинтересовали два пункта документа – о разделе украинских природных ресурсов с Западом и о замене части американских сил в Европе на украинские войска после окончания конфликта, отмечают РИА Новости.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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