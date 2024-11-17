Трамп не намерен встречаться с лидерами стран мира до инаугурации

Дональд Трамп не намерен встречаться с лидерами стран до инаугурации. Об этом представители штаба избранного президента США уведомили власти Японии, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.
«Команда Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность», – говорится в публикации.
Как пишет Nikkei Asia, возможность встречи Трампа с новым премьером Японии Сигэру Исибой в связи с этим исключается.
Между тем, данное правило, видимо, касается не всех. Например, накануне стало известно, что Трамп провел встречу аргентинским президентом Хавьером Милеем, посетившим поместье избранного президента США в Мар-а-Лаго во Флориде.
Как ранее писал «Новый День», встречи с Трампом как можно скорее ищет и Киев – чтоб узнать, каким видит будущее Украины избранный президент США.
Вашингтон, Елена Васильева
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