Трамп не намерен встречаться с лидерами стран мира до инаугурации

Дональд Трамп не намерен встречаться с лидерами стран до инаугурации. Об этом представители штаба избранного президента США уведомили власти Японии, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

«Команда Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность», – говорится в публикации.

Как пишет Nikkei Asia, возможность встречи Трампа с новым премьером Японии Сигэру Исибой в связи с этим исключается.

Между тем, данное правило, видимо, касается не всех. Например, накануне стало известно, что Трамп провел встречу аргентинским президентом Хавьером Милеем, посетившим поместье избранного президента США в Мар-а-Лаго во Флориде.

Как ранее писал «Новый День», встречи с Трампом как можно скорее ищет и Киев – чтоб узнать, каким видит будущее Украины избранный президент США.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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