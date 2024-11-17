Избранный президент США Дональд Трамп может переложить вину за невозможность завершить конфликт на Украине на отказ Владимира Зеленского участвовать в переговорах с Россией. Об этом заявил британо-российский историк Сергей Радченко, слова которого приводит газета Financial Times.

По его словам, Трамп, не имея других возможностей быстро прекратить военные действия, может полностью отказаться от поддержки Украины, завершив конфликт победой России. Он также отметил, что такой исход станет настоящей катастрофой для НАТО, отмечает ТАСС.

Во время своей предвыборной кампании Трамп декларировал, что намерен положить конец украинскому конфликту. Зеленский ранее неоднократно признавал, что существует риск прекращения американской поддержки Украины в случае возвращения Трампа в Белый дом. Во время поездки в США в сентябре Зеленский общался с ним, однако многие эксперты на Украине выражали сомнения в результативности того разговора.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября он напомнил, что Россия открыта для переговоров на базе озвученных им в июне в МИД предложений. Тогда он назвал четыре условия для переговоров с Киевом, среди которых вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций, напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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