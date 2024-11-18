У Индии теперь тоже есть гиперзвуковые ракеты

Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности собственной разработки, сообщают власти страны.

Индийская ракета, разработанная государственной Организацией оборонных исследований и разработок и промышленными партнерами, предназначена для доставки полезных грузов на дальность более 1500 км (930 миль) для вооруженных сил, говорится в заявлении правительства.

«Данные полета... подтвердили успешность завершающих маневров и столкновения с высокой степенью точности», – добавили в нем.

Испытательный пуск состоялся в субботу с острова имени доктора А.П.Дж. Абдула Калама у восточного побережья штата Одиша, говорится в сообщении.

Министр обороны Раджнат Сингх в своем посте в соцсетях Илона Маска назвал испытание «историческим достижением», добавив, что оно поставило Индию в ряд избранных стран, обладающих такими критически важными и передовыми технологиями.

Напомним, что на сегодняшний день гиперзвук официально есть у России, Китая и США.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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