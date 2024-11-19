Николас Мадуро рассказал, как Байден принял решение разрешить Киеву бить ракетами вглубь России

Президент США Джо Байден, который принимал участие в саммите Группы двадцати (G20) в Бразилии, дал приказ атаковать ракетами большой дальности Россию и перенести войну на ее территорию. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в еженедельной программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

«Джо Байден приземляется в городе Манаус в бразильской Амазонии и отдает приказ атаковать ракетами, которые были переданы нацистскому режиму [Владимира] Зеленского, города России, переносит войну в Россию и практически начинает третью мировую войну», – указал венесуэльский лидер, которого цитирует ТАСС.

Он напомнил, что президент США (2009-2017) Барак Обама, также приземлившись в Бразилии, в свое время «отдал приказ о бомбардировке Ливии».

Саммит G20, проводимый в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября, проходит в сложной геополитической обстановке и в «определяющий момент для человечества», подчеркнул Мадуро. «Войны и насилие сегодня потрясают человечество, но я верю, что в борьбе возникнет альтернатива и мы с удивлением познаем мир», – отметил он.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube