Цирк не удался: Захарова прокомментировала фото лидеров G20 без Байдена

Запад не смог «устроить цирк» с фотографированием на встрече лидеров G20, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Поэтому на общем снимке нет президента США Джо Байдена.

Канадский премьер Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджа Мелони также отсутствовали на общей фотографии. Вашингтон объяснил, что американский лидер не попал в кадр из-за «логистических проблем». Дипломат напомнила, что Запад ранее устраивал «цирк», чтобы не попасть в один кадр с российскими политиками, например, проводил фотографирование ночью.

«Теперь это так называется, запомните: у Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой. Там, где мировое большинство проявляет принципиальность в отстаивании не столько форматов, сколько нормальности, эти тщедушные придумали на фотографиях не запечатлеваться. Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием», – написала Захарова в своем блоге.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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