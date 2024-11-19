Макрон на саммите G20 сам нашел Лаврова, чтоб поговорить и пожать руку

Президент Франции на саммите G206 который проходит в Бразилии, по своей инициативе нашел главу российской делегации Серея Лаврова, чтобы поговорить и пожать ему руку. Об этом пишет Блумберг, а кадры с Лавровым и Макроном попали в объективы СМИ, освещающих саммит.

В публикации Bloomberg говорится, что все произошло в понедельник во время фотографирования для «семейной фотографии» всех участников саммита. Автор заметки отмечает, что это стало «одним из самых показательных моментов» мероприятия.

Напомним, что маммит G20 с участием лидеров стран «двадцатки» и приглашенных Бразилией государств проходит в Рио-де-Жанейро 18 и 19 ноября. Владимир Путин на мероприятие не поехал, сославшись на то, что его появление сорвет рабочий процесс.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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