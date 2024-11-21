российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 ноября 2024, 19:19 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Евросоюз готов арестовать Нетаньяху

Фото: ec.europa.eu

Европейский союз считает обязательными к исполнению ордеры Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС «принял к сведению эти решения», которые «обязательны для всех участников МУС, в число которых входят страны ЕС» (цитаты по ТАСС).

Боррель подчеркнул, что в Газе «совершаются чудовищные преступления», для описания которых «больше нет слов».

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Вучич и Фицо договорились вместе прилететь в Москву / В МИД РФ оценили усилия НАТО по превращению Молдавии в базу для ВСУ / Ford объявил о сокращениях персонала в Европе / Западная пресса сообщила о первом ударе Storm Shadow вглубь России / США дали добро на удары по России ракетами Storm Shadow – британские СМИ / Около 250 000 французов подписали петицию в поддержку Марин Ле Пен / Британский бизнес использует заморские территории для обхода антироссийских санкций / Китайский сухогруз подозревают в разрыве кабелей в Балтийском море

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Ближний Восток, Европа, Израиль,