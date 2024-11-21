Евросоюз готов арестовать Нетаньяху

Европейский союз считает обязательными к исполнению ордеры Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС «принял к сведению эти решения», которые «обязательны для всех участников МУС, в число которых входят страны ЕС» (цитаты по ТАСС).

Боррель подчеркнул, что в Газе «совершаются чудовищные преступления», для описания которых «больше нет слов».

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube