США ввергают мир в хаос и насилие – Ким Чен Ын

Международное сообщество из-за действий США сейчас переживает наиболее жестокий и хаотичный период со времен Второй мировой войны. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Сейчас мы можем видеть самый хаотичный и полный насилия мир после Второй мировой войны», – сказал председатель государственных дел КНДР. Он пояснил, что «бессовестные уловки» США с целью установления своей гегемонии и «вызванные ими всякого рода разногласия и конфронтация» преодолели «критическую точку взрыва» и переросли в «несправедливые и ужасные войны» и «катастрофические бедствия», цитирует сообщение ТАСС.

«Реальность сегодняшнего дня состоит в том, что, как и почти 100 лет назад, когда фашизм в Европе и Азии объединился, чтобы подорвать [порядок] в мире, реакционные силы Запада и Востока под руководством американского империализма пытаются установить во всем мире тиранический, алчный порядок», – сказал Ким Чен Ын. Он выступал на открытии выставки оружия в Пхеньяне, на которой представлены образцы «стратегического и тактического вооружения, привлекшие внимание мира».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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