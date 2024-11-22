CNN: любые дальнейшие пуски российских ракет неизбежно усилят страхи в Европе

Применение Россией в четверг баллистической ракеты, способной нести ядерное оружие, стало очередным проявлением эскалации конфликта на Украине, сообщает сегодня CNN. По мнению редакции, это также знаменует собой решающий и потенциально опасный момент в конфликте Москвы с Западом.

Использование баллистической ракеты с разделяющимися боеголовками в наступательных боях является явным отходом от десятилетий доктрины сдерживания холодной войны.

По словам экспертов, баллистические ракеты с разделяющимися боеголовками, известные как «разделенные боеголовки индивидуального наведения» (РГЧ ИН), никогда не применялись для нанесения ударов по противнику.

«Насколько мне известно, да, это первый случай применения РГЧ ИН в боевых условиях», – заявил CNN Ганс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых.

Баллистические ракеты стали основой сдерживания, предлагая то, что в ядерный век известно как «взаимное гарантированное уничтожение» (ВГУ).

Идея в том, что если даже несколько ракет переживут первый ядерный удар, в арсенале противника останется достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить несколько крупных городов агрессора. Это должно удержать агрессора от нажатия на кнопку в первую очередь.

В этом ключе баллистические ракеты были разработаны, чтобы стать стражем будущего, в котором ядерное оружие больше никогда не будет применено в ярости.

Однако аналитики, включая Кристенсена, утверждают, что ракеты с разделяющимися головными частями могут спровоцировать, а не сдержать первый удар.

Существует мнение, что проще уничтожить боеголовки до их запуска, чем пытаться сбить их, когда они на гиперзвуковой скорости падают на цели.

На видеозаписях российского удара в четверг видно, как несколько боеголовок падают на цель под разными углами, и каждую боеголовку необходимо будет поразить противоракетой, что является устрашающей перспективой даже для лучших систем ПВО.

И хотя боеголовки, сброшенные в четверг на завод «Южмаш», не были ядерными, их использование в обычных боевых операциях наверняка вызовет новую неопределенность в мире, который и так находится на грани, сообщает CNN.

«Важно, что Россия заранее предупредила США об использовании ракеты, запущенной в четверг. Но даже с этим предварительным предупреждением любые дальнейшие запуски России теперь неизбежно усилят страхи по всей Европе, и многие зададутся вопросом: это ядерная ракета? И сдерживание только что умерло?», – пишет CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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