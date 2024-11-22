Испания готовит население к войне

Испанская пресса сообщила о подготовке на уровне правительства страны национального плана гражданской защиты на случай рисков, связанных с военными действиями на фоне обострения украинского конфликта, пишет газета «20Minutos», которая приводит данные источников в МВД королевства.

Как отмечается, Испания решила последовать примеру Финляндии, Норвегии, Швеции и других Прибалтийских государств, которые уже начали распространять среди граждан рекомендации на период военного времени.

Мадрид, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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